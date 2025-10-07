タレントの山口もえが自身のInstagramを更新し、爆笑問題の田中裕二との結婚10周年を迎えたことを報告した。「結婚10周年を迎えました。毎年家族でお祝いをしてたけど、今年はパパさんの提案で親戚が集まり、皆にお祝いをしてもらいました 笑顔でおめでとうとお祝いされ・・・身が引き締まる思いでした。心新たに11年目もよろしくね」と、家族との温かい時間を振り返った。また、投稿の中で「さて今夜は中秋の名月 月を眺めながら