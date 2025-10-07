私はミヤコ。夫のヒサシと結婚して、息子のタケル（1歳）がいます。私は妊娠を機にヒサシの願いを聞き入れて専業主婦になりました。しかしそれ以降、だんだんヒサシの態度が変わっていったのです。機嫌が悪いとすぐに怒鳴るし、いつも威圧的。結婚した頃とはまるで別人のようです。友人のリサからは、このまま父親の罵声を聞かせ続けることはタケルのためにならないと諭されます。私はついに離婚に向けて行動を起こすことを決めた