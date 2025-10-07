ソフトバンクは7日、育成5年目左腕の大城真乃投手（22）に対し、来季の契約を結ばないことを伝えた。この日、福岡市のみずほペイペイドームで通告を受け、「覚悟はしていたので仕方がない」と話した。沖縄・宜野座高出身の変則左腕。春季キャンプは1軍に途中参加し、2月末から3月にかけて開催された「球春みやざきベースボールゲームズ」にも出場した。それだけに「この1年しかないという思いでやってきた」と振り返った。た