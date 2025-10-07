クマの出没により、きのうから山形県米沢市中心部で行われていた交通規制はきょう午前、危険がなくなったとして解除されました。 【画像】クマ目撃現場 ２頭いるとみられていたクマはきのう捕獲された１頭のみだったと確認されたということです。 午前６時ごろの米沢市です。市と警察、猟友会がドローンを飛ばすなどしてクマの行方を探しています。 これはきのう午前８時ごろ、米沢市の街中でクマが目撃されたものです。