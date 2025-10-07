ツアー外競技・マイナビネクストヒロインツアーであのクラブを発見した。1992年に神戸で生まれた“ロイコレ”ことロイヤルコレクション。日本発のフェアウェイウッド、ユーティリティの老舗だ。【写真】ロイコレ最新UTは見た目もカッコイイ佐藤李美（りみ）は「7月中旬」からロイコレの使用を開始した。もともとは他メーカーのUTを「1本だけ」入れていた。だが、「ユーティリティがあまり飛ばなくて、ウッドと（飛距離の）間があき