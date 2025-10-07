タイガー・ウッズ（米国）、ローリー・マキロイ（北アイルランド）らが創設したゴルフリグの『TGL』は、第2シーズンの日程を発表した。〈写真〉タテからヨコに 松山英樹のスイング変化開幕戦は今年の12月28日で、昨季の優勝決定戦で戦った2チームが再び争う。その戦いを制したジャスティン・トーマス、パトリック・キャントレー、ビリー・ホーシェル、ルーカス・グローバー（いずれも米国）のチーム『アトランタ・ドライブGC』と