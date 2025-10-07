King ＆ Princeが、7日発売のアイドル雑誌『Duet』2025年11月号（ホーム社）表紙に半年ぶりに登場する。表紙＆グラビアテーマは、“HOPE（＝希望）”。大人っぽいツイードジャケットの衣装をまとい顔を寄せ合う美麗2ショットが表紙に採用された。【写真】『国宝級イケメンランキング』連覇で表紙を飾った永瀬廉グラビアページでは、手をつないだり、おんぶし合ったりと、ふたりの仲のよさが伝わってくるカットが満載。インタビ