日本ハムは7日、奈良間大己内野手(25)の夫人が都内の病院で第1子となる長女を出産したと発表した。母子ともに健康という。 奈良間は球団を通じ「元気な子供を授かることができてうれしい気持ちでいっぱいです。辛抱強く頑張ってくれた妻に心から感謝したいです。我が子を抱いた時の感動は一生忘れません。これからは、家族のためにもより一層精進してまいります」とコメントした。今季は86試合に出場し、打率・220だったが、