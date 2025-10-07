アメリカの議会上院は政府機関の一部閉鎖の解消を目指し与野党が交渉を続けましたが、きょうも予算案は成立しませんでした。事態打開のめどは立っていません。与野党が対立するアメリカの議会上院は6日、連邦政府のつなぎ予算案を採択するための動議を否決しました。予算の失効による政府機関の一部閉鎖は6日目となり、職員の多くは無給での勤務や一時帰休を続けています。トランプ大統領「現在、民主党との交渉が進んでいて非常に