自民党の新総裁への期待感から、日経平均株価はきょうも上昇しています。一時500円以上値上がりし、取引時間中の最高値を2日連続で更新しました。高市氏による積極的な財政政策で、景気が下支えされるのではとの期待が続いています。主力の半導体関連や防衛関連など“高市銘柄”と呼ばれる分野にも買い注文が広がっています。