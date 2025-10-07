プロ野球・西武は7日、セデーニョ選手、ラミレス投手、デービス選手が帰国したことを発表しました。3年目のセデーニョ選手は今季74試合に出場し、7本塁打、26打点、打率.228を記録。「すごくタフなシーズンで、これまでの野球人生のなかで一番苦しかったです。チームから期待してもらっていたにもかかわらず、応えられなかったことが苦しいですし、ファンの皆さんにも申し訳なく思っています。ただ、そんななかでも毎日自分の持て