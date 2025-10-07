■第79回国民スポーツ大会 陸上・成年少年男女混合4×400mリレー決勝（7日、滋賀県彦根市・平和堂HATOスタジアム）【一覧】国立が熱狂した『東京2025世界陸上』日程＆日本出場選手＆結果国民スポーツ大会・陸上競技の最後を締めくくる、成年少年男女混合の4×400mリレー決勝が行われ、東京世界陸上代表の松本奈菜子（29、東邦銀行）ら擁する福島が、大会新記録となる3分18秒67で優勝。女子800m日本記録保持者で東京世界陸上代表の