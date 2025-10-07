熊本県議会9月定例会は、約550億円の一般会計補正予算案を含む41の議案を可決、承認するなどして閉会しました。 【写真を見る】熊本県議会閉会約550億円の補正予算案などを可決空港アクセス鉄道の概算事業費は約1.5倍に 可決した一般会計補正予算のうち、大部分の497億円を占めるのが、今年8月に起きた記録的大雨の関連費用で、インフラの復旧費や営農再開に向けた支援などを盛り込んでいます。 そのほか熊本県立大学に2027