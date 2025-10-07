くりぃむしちゅーの上田晋也が６日、テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」で、一番困ったＭＣ番組を上げた。トップＭＣとしてさまざまな番組で司会を務める上田だが「困ったのは、大変なのはオリンピックの中継」と断言。「俺の勉強不足だけど」と認めた上で、別の中継を見ていたにも関わらず「例えばトライアスロン終わりました。トライアスロンで３分つないでください…いやいやいや、トライアスロン知らねえし。違う中