今年8月、新潟市西蒲区の入浴施設で、13歳未満の女の子にわいせつな行為をした疑いで40歳の男が逮捕されました。不同意わいせつの疑いで逮捕されたのは、田上町に住む会社員の男(40)です。男は8月10日、新潟市西蒲区の入浴施設の男性用浴室内で、父親と一緒に来ていた13歳未満の女の子に対して、体を触るなどわいせつな行為をした疑いがもたれています。入浴施設の関係者から警察に被害届が出され、捜査を進めていました。警察の調