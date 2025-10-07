強い台風２２号 さらに発達して「非常に強い勢力」へ 強い台風２２号は、日本の南を１時間におよそ１５キロの速さで西北西へ進んでいて、９日（木）には「非常に強い」勢力に発達し、本州南岸を進む見込みです。また、新たな「台風のたまご＝熱帯低気圧」も発生しました。１１日（土）ごろから影響が出る可能性があります。 ７日（火）～１７日（金）のを画像で掲載しています。 ■強い台風第２２号は、７日（火）９時