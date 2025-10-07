5日、沼津港で遊覧船が岸壁に衝突した事故で国の運輸安全委員会が7日、現地で調査を行っています。5日 沼津市の沼津港で、千鳥観光汽船が運行する遊覧船が、港に戻ったところ船の前方が岸壁に衝突しました。千鳥観光汽船によりますと、あわせて19人がけがをしたということです。この事故を巡っては、船長や機関長への聞き取りで船を前後に操作するクラッチに違和感があったものの修理をして出航していたことが分かっていて、清水海