※このお話は作者神谷もちさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。■これまでのあらすじ会社員のちはるは、半年前に年上のたくろうというステキな彼氏ができて交際をスタートする。しかし彼は仕事が忙しく、1ヶ月に1回しか会えない。ある日、もっと彼に会いたいと思っていたちはるに彼からうれしい提案が！「俺たち一緒に住まないか？」と誘われたのだ。大喜びするちはるだったが、次の瞬間ふと我に返っ