◆練習試合巨人―ヤマハ（７日・東京ドーム）巨人は７日、練習試合ヤマハ戦のスタメンを発表した。１１日からのＣＳ第１ステージ（Ｓ）のＤｅＮＡ戦（横浜）に向けて、主力選手が先発出場する。坂本勇人内野手が「５番・三塁」でスタメン出場。大城卓三捕手は一塁で起用された。先発マウンドには平内龍太投手が上がる。以下、巨人のスタメン。【巨人】１番・左翼丸２番・中堅キャベッジ３番・遊撃泉口４番・ＤＨ