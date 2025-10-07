◆みやざきフェニックス・リーグ楽天―巨人（７日・日向）巨人は７日、みやざきフェニックス・リーグの楽天戦のスタメンを発表した。打線ではドラフト１位・石塚裕惺内野手が「１番・遊撃」で先発出場。オコエ瑠偉外野手、フリアン・ティマ外野手、エリエ・ヘルナンデス外野手がクリーンアップに入った。先発は松井颯投手で、坂本達也捕手とバッテリーを組む巨人のスタメンは以下の通り。以下、巨人のスタメン。１番・