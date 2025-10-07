南佐久郡佐久穂町と小海町にまたがる白駒の池では、紅葉が見頃を迎えています。北八ヶ岳のふもと、標高2115メートルの場所にある白駒の池。木々の鮮やかな赤や黄色が湖面に映し出されて、訪れた人の目を楽しませていました。今年の紅葉は例年より1週間ほど遅く、先月末頃から色づきが始まり、今、見頃を迎えています。浜松から「ドウダン（ツツジ）がとてもきれいでびっくりしました。さすがの白駒です」紅葉は来週13日ごろ