宝塚歌劇団は６日、花組の咲良さき（さくら・さき）が梅田芸術劇場メインホール公演「Ｇｏｅｔｈｅ（ゲーテ）！」千秋楽の１２月１１日付で退団すると発表した。咲良は２０２１年入団の第１０７期生。「さくさく」のニックネームでファンに愛されている。娘役としては比較的長身の１６４センチで、手足の長いプロポーションを生かしたダイナミックなダンスに定評がある。