東京午前のドル円は１５０．６２円付近まで強含み、前日高値を上回った。自民党総裁選後の円安・ドル高の流れが継続している。ただ、前日に大きく円安に振れたことから、さらに円を売る動きは限定的で、８月高値の１５０．９２円付近を試すような勢いは見られない。 ユーロ円は１７６．３５円付近、ポンド円は２０３．０６円付近、豪ドル円は９９．６８円付近まで上昇した後、上げ一服となっている。ユーロ円