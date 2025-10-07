6日朝、三島市の畑で柿を盗み車で逃走する際、男性に接触しけがを負わせたとして63歳の教諭の男が逮捕されました。逮捕されたのは、県立特別支援学校の教諭の男（ 63）です。警察によりますと男は、6日午前7時ごろ三島市内の柿畑で柿3個を盗んだうえ車で逃げる際、呼び止めた畑の所有者の男性にぶつけてけがを負わせた疑いがもたれています。男性は、膝をすりむく軽傷です。男は「柿はとったが盗んでいない」などと供述していると