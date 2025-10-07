７日前引けの日経平均株価は前営業日比３２０円２２銭高の４万８２６４円９８銭と続伸。前場のプライム市場の売買高概算は１２億７６１２万株、売買代金概算は３兆３７５６億円。値上がり銘柄数は８２１、対して値下がり銘柄数は７１４、変わらずは８１銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は前日のリスクオンの流れが継続し、日経平均は４万８０００円台に乗せた状態で着地した。高市トレードの余韻が残るなか、前