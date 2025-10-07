県は「クマ出没特別警報」を発表中です。ことし県内では、これまでに10件のクマによる人身被害が確認されていて、県は最大級の警戒と命を守る行動をとるよう呼び掛けています。7日、警察から午前11時30分までに発表された県内の目撃情報をお伝えします。（※発表順）■阿賀町・7日午前6時30分頃・阿賀町谷沢でクマ１頭を目撃したと通報あり・目撃場所は民家から約30メートルの町道■小千谷市・6日午後11時50分頃・小千谷市山