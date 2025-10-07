お笑いコンビ「千鳥」の大悟（45）が6日放送の日本テレビ「大悟の芸人領収書」（月曜後11・59）に出演。相方ノブ（45）がブレークした当時を振り返った。「クセが凄い」のツッコミフレーズで脚光を浴びたノブ。相方が先にフォーカスされ、大悟は「やばいと思った」という。大阪と違い、東京の番組はコンビで呼んでくれることが少ないといい、「ボケがネタ考えてたのに、東京来たらツッコミがテレビ出だして、ボケがすねて仲