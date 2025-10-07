来年用の年賀はがきが7日朝、新潟市の郵便局に搬入されました。10月30日から販売が始まります。新潟中央郵便局には7日朝、年賀はがき67万6000枚が運びこまれ仕分け作業が行われました。来年の年賀はがきは6種類。干支にちなんでウマなどが描かれ、新潟県版には新発田城とサクラがデザインされています。全国での発行枚数は7億5000万枚で、SNSが普及した影響により去年より3億枚ほど少ないということです。〈新潟中央郵便局 郵便部