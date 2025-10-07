ご飯のお供レシピ作っちゃうンデスお米のおいしい、新米の季節！家庭で常備している大人気のご飯のお供を活用する超簡単なアイデアアレンジを調査！長田庄平（チョコレートプラネット）・佐藤栞里ゲスト：秦 基博・澁谷梨絵（５ツ星お米マイスター）・藤田聖也（丸美屋）・小林琴（桃屋）■今回ご協力いただいた会社５ツ星お米マイスター澁谷梨絵丸美屋桃屋＜アレンジレシピ＞５ツ星お米マイスター澁谷梨絵さん考案アレンジレ