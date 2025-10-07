八芳園は2025年10月1日に「ALL DAY DINING FUDO」(以下「FUDO」)をオープン。全館のリニューアルに伴い誕生したこのレストランでは、石窯で丁寧に焼き上げた料理を中心に、季節の恵みを活かした多彩なメニューを提供する。【写真】看板料理は「石窯ピザ」。石窯は400度を超える高温での調理が可能で、食材本来の旨みを引き出す2025年10月1日、八芳園に「ALL DAY DINING FUDO」が誕生。石窯仕上げの料理と旬の味わいがそろう新レス