大分県大分市の県立美術館では県美術展の写真展が7日から始まりました。 2025年で61回目の開催となる県美術展の写真展。会員や県内の愛好家の作品あわせて369点が展示されています。 大賞を受賞した大分市の窪田勝典さんの作品 デジタル写真やフィルム写真のほか2025年は初めて生成AIや加工アプリで制作した作品の部門が設けられました。 こちらは大賞を受賞した大分市の窪田勝典さんの作品「伝統を継ぐ」です