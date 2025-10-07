自民党の高市総裁は先ほど、党の新たな執行部を発足させました。自民党本部から、フジテレビ政治部・福田真子記者が中継でお伝えします。新体制をキックオフさせ笑顔も見せた高市総裁ですが、野党との交渉に加え、連立離脱の構えを見せる公明党も悩みの種となっていて、課題山積の中の船出となります。高市総裁：今の暮らし、そして未来への不安をなんとか希望と夢に変えていきたい。新執行部は、幹事長と総務会長にそれぞれ麻生派