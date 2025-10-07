10月5日（日）の『有吉クイズ』では、ChatGPTを使ったクイズ企画が実施された。ChatGPTに“出川哲朗の改善点”を聞いたところ、パネラーの予想をも超える辛辣な回答が連発し…。【映像】最新モデルのChatGPTが出川哲朗にガチアドバイス今回は、生成AI・ChatGPTに質問をぶつけ、その答えを予想する企画。大幅な進化を遂げた最新のAIに、出川哲朗と銀シャリ・橋本直に関するあれこれを聞いてみた。出川に関しては、“出川哲朗の改善