Image: OpenAI 2025年10月7日未明、OpenAIの開発者会議｢DevDay｣の基調講演がYouTubeで中継されました。盛りだくさんでしたので、ポイントをざっとまとめます。結論から言うと開発者向け・2Bの話がかなり多かったです。その中に1個だけ一般のChatGPTユーザーに関係する話が混ざっていたという感じ。これは見といてもいいかも。AI開発をされている方だと使える/参考になるところがけっこうある