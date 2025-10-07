きょうは曇り空が続き、所々で雨が降るでしょう。 【写真を見る】台風22号 日本への影響は？ きょうの東海地方は所々で雨も… 木曜日には晴れ間が戻り名古屋･岐阜では真夏日予想 愛知･岐阜･三重の天気予報（10/7 昼） 正午前の名古屋市内です。厚い雲に覆われています。この時間の気温は25.6℃で、空気がじめじめとしています。 きょうは午後も曇り空の続く所が多いでしょう。岐阜県や三重県を中心に、所々で雨が降る見込みです