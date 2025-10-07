新潟空港を拠点とする地域航空会社「トキエア」の取締役に実業家の堀江貴文さんが就任しました。都内で6日に行われたトキエアの会見に出席したのは、10月1日付で取締役に就任した実業家の堀江貴文さんです。トキエアはロケット開発など革新的な事業を行ってきた堀江さんを評価し今回、取締役に選出しました。トキエアが就航を目指す佐渡空港について堀江さんは…〈トキエア取締役に就任堀江貴文氏〉「空から行けるとやっぱ佐渡っ