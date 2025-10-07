10月8日にBlu-ray＆DVDが発売される長尾謙杜（なにわ男子）主演映画『おいしくて泣くとき』より、オーディオコメンタリーの一部が公開された。 参考：長尾謙杜が標準語の台詞に戸惑う姿も『おいしくて泣くとき』メイキング映像公開 本作は、森沢明夫による同名小説を実写映画化したラブストーリー。森沢の著書『大事なことほど小声でささやく』の映画化も担当した横尾初喜が監督を務め、森沢と再