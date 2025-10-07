これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、県内に警報・注意報は出ていません。 ◆7日(火)これからの天気 午後も湿った空気の影響が残ります。県内は雲が多めですが、晴れ間の出るところもあるでしょう。 ただ、夜遅くになると所々で雨が降りそうです。 降水確率は、夜は各地で30%とやや高くなっています。 ◆7日(火)の予想最高気温 最高気温は、24～28℃の予想です。6日(月)と同じくらいか2℃ほど高く