ガンバ大阪は7日、MFファン・アラーノとFWウェルトンの負傷について発表した。クラブの発表によると、ファン・アラーノは左膝蓋腱炎、ウェルトンは左ひざ内側半月板損傷と診断されたとのこと。両選手ともに受傷日や全治期間は明らかになっていない。ウェルトンは今月2日（木）に手術が終了しているようだ。現在29歳のファン・アラーノは母国のインテルナシオナルとコリチーバを経て、2020年1月に鹿島アントラーズへ加入した