“マンガの神様”手筭治虫さん（1928〜1989年）の代表作の1つ「ブラック・ジャック」を特集した、これまでで最大規模の展覧会「手筭治虫 ブラック・ジャック展」があべのハルカス美術館（大阪市阿倍野区）で開かれている。500点以上の原稿、連載されていた当時の「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）などのほか、関係者の証言映像、貴重な関連資料なども公開。医療マンガの金字塔といわれる同作の魅力を味わい尽くす