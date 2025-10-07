県議会の9月定例会は6日、総額41億円余りの補正予算案を可決し、閉会しました。また、岩国基地で二度とFCLPを行わないよう求める意見書案も可決しています。補正予算案は8月の大雨災害の復旧費用やJR美祢線のBRT転換に向けた法定協議会の設置費用など、総額41億8400万円です。最終日の6日、予算案など9つの議案が全て可決されました。またアメリカ軍岩国基地で9月、激しい騒音を伴うFCLPが地元が反対するなか強行されたことについ