¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û YOASOBI¤¬¡¢NewJeans¡¢LEE SUHYUN of AKMU¤È¤Î´Ú¹ñ¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¡¢10·î7Æü22»þ¤è¤êYouTube¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¢£NewJeans¤È¤Î¡ÖBiri-Biri¡×¤ÈLEE SUHYUN of AKMU¤È¤Î¡Ö¤¿¤Ö¤ó¡× ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡¢YOASOBIÆóÅÙÌÜ¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡ØYOASOBI ASIA TOUR 2024-2025 ¡ÉÄ¶¸½¼Â¡Ãcho-genjitsu¡É¡Ù¤«¤é¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¡£ 2024Ç¯12·î7Æü¡¦8Æü