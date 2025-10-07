国際卓球連盟（ITTF）は7日、2025年第41週の世界ランキングを発表した。 ■トップ30には7選手 女子シングルスでは「チャイナスマッシュ2025」で世界2位王曼碰に敗れてベスト8となった張本美和（木下グループ）が日本勢トップの6位から7位に後退。同大会で2回戦敗退の伊藤美誠（スターツ）が8位、張本に敗れて16強となった大藤沙月（ミキハウス）が10位に名を連ね、3選手がトップ10をキープしている。続