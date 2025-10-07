市街地でのクマの目撃が相次ぐなか、北海道斜里町では警察や猟友会などの関係機関が、捕獲までの手順を確認する合同の訓練を実施しました。（訓練）「道路またいでやや打ち上げの方向、ミラーの裏です」斜里町で行われた訓練には、町や警察、猟友会のハンターなどが参加しました。市街地でクマが相次いで目撃されたという想定で、交通規制の手順から捕獲までの流れを確認しました。住宅街でも目撃が相次ぐなか、町や警