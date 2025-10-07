¡ÈÎø¿Í¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡É¤¬¤æ¤¨¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Èà½÷¡¦°¾Èþ¤È¡ÈÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤Ã¤ÆÅö¤¿¤êÁ°¡ª¡É¤ÊÄâ¼ç´ØÇò»×¹Í¤ÎÈà»á¡¦¾¡ÃË¤Î¡¢ÊÌ¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀ®Ä¹¤ÈºÆÀ¸¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË22:00¡Á)¤¬10·î7Æü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£Âè26²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡¦¿·À¸¾Þ¤Î¼õ¾ÞÎò¤ò»ý¤ÄÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢TBS¥É¥é¥Þ½é¼ç±é¤Î²ÆÈÁ¤È¡¢Ìó6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎTBS¥É¥é¥Þ½Ð±é¤È¤Ê¤ëÃÝÆâÎÃ¿¿¤¬W¼ç±é¤ò²Ì¤¿¤¹ËÜºî¡£»£