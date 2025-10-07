日経225先物は11時30分時点、前日比130円高の4万8320円（+0.26％）前後で推移。寄り付きは4万8510円と、シカゴ日経平均先物清算値（4万8585円）にサヤ寄せする形から、買い先行で始まった。現物の寄り付き直後に4万8590円まで買われた後は、利益確定に伴うロング解消の動きが優勢となり、短期的なショートも入る形で中盤にかけて4万8090円まで売られる場面もあった。ただし、4万8000円接近では押し目待ち狙いのロングも入