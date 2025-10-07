新潟市の郵便局に来年用の『年賀はがき』が届きました。 7日朝、新潟中央郵便局には県内分約669万枚のうち67万枚の年賀はがきが到着しました。年賀はがきは全部で6種類あり、来年の干支「午」のデザインや、新潟県版は「満開の桜と新発田城」が描かれています。 SNSの普及などにより、年賀はがきの搬入枚数は県内では今年に比べて57%まで減少しているといいます。 ■新潟中央郵便局郵便部 髙橋博明部長 「年賀はが