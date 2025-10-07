きょう7日に放送されるテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）に、熱烈な鉱物コレクター自慢の一品が登場する。【動画】MCも大興奮！鉱物コレクター自慢の一品“青く光る謎の石”依頼人は、熱烈な鉱物コレクターで、コレクションはなんと数万点にのぼる。その中で一番の自慢が青く光る謎の石だ。鉱物コレクターの先輩から譲ってもらったもので、この石に巡り合うこと自体珍しく、あっても拳大の大きさとのこ