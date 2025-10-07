フィリーズと地区シリーズ第2戦米大リーグ、ドジャースは6日（日本時間7日）、敵地フィラデルフィアでのフィリーズとの地区シリーズ第2戦を4-3で制し、リーグ優勝決定シリーズ進出に王手をかけた。9回に追い詰めながら及ばなかった敵将は、ムーキー・ベッツ内野手の隠れた好プレーを称えた。ドジャースが4-1と3点リードで迎えた、最終回のフィリーズの攻撃。ドジャースの3番手トライネンが3連打を許し、1点差に詰め寄られた。