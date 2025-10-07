オリックスは7日、育成の大江海透投手（25）から現役引退の申し入れがあり、受理したことを発表した。23年の育成ドラフト2位で、九州・北九州から加入。今季はウエスタン・リーグで21試合に全て救援で登板し、1勝1セーブ、防御率2・57だった。久保充広管理部長は本人から4日に申し入れがあったとし、「野球をこの2年間でやりきったということで、次のステージに向けて進みたいと本人からあった」と説明した。